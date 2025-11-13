KYORITSU AIR TECH stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KYORITSU AIR TECH hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,41 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 15,11 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,64 Milliarden JPY – eine Minderung von 5,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,79 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at