KYORITSU AIR TECH stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KYORITSU AIR TECH hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 5,75 JPY. Im letzten Jahr hatte KYORITSU AIR TECH einen Gewinn von 9,55 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 2,54 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,91 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at