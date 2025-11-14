Kyoritsu Computer Communication gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kyoritsu Computer Communication präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 88,43 JPY, nach 42,56 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kyoritsu Computer Communication im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,28 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at