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13.11.2026 06:31:28
Kyoritsu Computer Communication: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Kyoritsu Computer Communication hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 45,57 JPY gegenüber 88,43 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,15 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 10,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,28 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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