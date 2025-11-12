KYORITSU ELECTRIC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KYORITSU ELECTRIC hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 38,85 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 34,44 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat KYORITSU ELECTRIC im vergangenen Quartal 8,21 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KYORITSU ELECTRIC 8,36 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at