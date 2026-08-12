KYORITSU ELECTRIC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KYORITSU ELECTRIC hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

KYORITSU ELECTRIC hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,79 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 37,62 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 8,43 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,65 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 238,33 JPY gegenüber 265,67 JPY im Vorjahr.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,24 Prozent auf 37,01 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at