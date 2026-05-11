KYORITSU ELECTRIC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

KYORITSU ELECTRIC hat am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 111,46 JPY gegenüber 103,77 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,94 Prozent auf 10,62 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at