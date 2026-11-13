KYORITSU ELECTRIC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

KYORITSU ELECTRIC äußerte sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 43,49 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 38,85 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,59 Prozent auf 8,17 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte KYORITSU ELECTRIC 8,21 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at