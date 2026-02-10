KYORITSU ELECTRIC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KYORITSU ELECTRIC hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 89,81 JPY. Im Vorjahresviertel waren 89,84 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat KYORITSU ELECTRIC mit einem Umsatz von insgesamt 9,74 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,26 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at