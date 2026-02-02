|
KYORITSU hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
KYORITSU äußerte sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,41 JPY gegenüber 3,21 JPY im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat KYORITSU mit einem Umsatz von insgesamt 11,75 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,81 Prozent gesteigert.
