Kyoritsu Maintenance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kyoritsu Maintenance hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 63,85 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kyoritsu Maintenance 64,45 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 62,76 Milliarden JPY gegenüber 59,27 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at