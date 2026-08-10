Kyoritsu Maintenance präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kyoritsu Maintenance hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 33,44 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kyoritsu Maintenance noch ein Gewinn pro Aktie von 46,08 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 61,14 Milliarden JPY – ein Plus von 7,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kyoritsu Maintenance 56,81 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at