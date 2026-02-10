Kyoritsu Maintenance stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kyoritsu Maintenance hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 63,92 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 64,38 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 63,01 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59,09 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at