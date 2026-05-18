Kyoritsu Maintenance verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kyoritsu Maintenance veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 47,99 JPY. Im Vorjahresviertel waren 23,18 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kyoritsu Maintenance im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 58,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 92,67 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 58,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 221,84 JPY, nach 186,56 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 275,25 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 228,93 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at