Kyoritsu Maintenance verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kyoritsu Maintenance hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 59,44 JPY, nach 63,85 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 65,84 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 62,76 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at