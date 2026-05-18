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18.05.2026 06:31:29
KYORITSU öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
KYORITSU hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,96 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 6,88 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat KYORITSU im vergangenen Quartal 11,15 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KYORITSU 10,89 Milliarden JPY umsetzen können.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 27,51 JPY. Im Vorjahr waren 16,37 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 42,92 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 40,35 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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