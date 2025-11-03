KYORITSU präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

KYORITSU präsentierte in der am 31.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,83 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,50 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 10,13 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,13 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at