KYORITSU vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

KYORITSU hat sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 3,30 JPY gegenüber 11,31 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,89 Prozent auf 10,88 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at