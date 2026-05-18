18.05.2026 06:31:29

Kyosan Electric Manufacturing: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kyosan Electric Manufacturing hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 77,14 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 71,85 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 43,75 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kyosan Electric Manufacturing einen Umsatz von 39,13 Milliarden JPY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 81,37 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 76,28 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Kyosan Electric Manufacturing in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 93,12 Milliarden JPY im Vergleich zu 85,37 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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