Kyosan Electric Manufacturing stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kyosan Electric Manufacturing hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3,21 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8,29 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kyosan Electric Manufacturing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,55 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 16,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at