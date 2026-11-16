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16.11.2026 06:31:29
Kyosan Electric Manufacturing stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Kyosan Electric Manufacturing äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurden 4,97 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kyosan Electric Manufacturing 3,21 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18,95 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 19,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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