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10.08.2026 06:31:29
KYOSHA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
KYOSHA hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 11,24 JPY. Im Vorjahresviertel waren 7,59 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat KYOSHA 6,50 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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