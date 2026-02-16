KYOSHA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

KYOSHA veröffentlichte am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 4,75 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KYOSHA 19,03 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,27 Prozent auf 6,18 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at