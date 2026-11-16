KYOSHA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KYOSHA veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19,63 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KYOSHA ein EPS von -0,170 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 7,12 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,23 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at