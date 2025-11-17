KYOSHA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KYOSHA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,17 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KYOSHA 8,95 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 6,23 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,56 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at