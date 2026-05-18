KYOSHA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KYOSHA hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 6,80 JPY. Im Vorjahresquartal waren 4,66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KYOSHA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,71 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,17 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 5,37 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 42,37 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,84 Prozent auf 24,70 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at