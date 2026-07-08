|
08.07.2026 06:31:29
Kyoshin informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Kyoshin veröffentlichte am 07.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 23,35 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 3,03 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kyoshin in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,99 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,76 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich in Rot -- DAX schlussendlich tiefer -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt präsentierte sich am Dienstag tiefer. Der deutsche Leitindex gab ebenfalls nach. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.