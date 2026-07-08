Kyoshin informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kyoshin veröffentlichte am 07.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 23,35 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 3,03 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kyoshin in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,99 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,76 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at