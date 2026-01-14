Kyoshin präsentierte Quartalsergebnisse

Kyoshin veröffentlichte am 13.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -13,790 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Kyoshin mit einem Umsatz von insgesamt 6,41 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,43 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at