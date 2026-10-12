Kyoshin stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kyoshin hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 33,38 JPY gegenüber 2,23 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kyoshin im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,20 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,69 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at