Kyoto Financial Group,Inc: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kyoto Financial Group,Inc veröffentlichte am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 43,32 JPY. Im letzten Jahr hatte Kyoto Financial Group,Inc einen Gewinn von 38,25 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 51,03 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,49 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at