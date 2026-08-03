Kyoto Financial Group,Inc legte Quartalsergebnis vor

Kyoto Financial Group,Inc hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 71,50 JPY. Im Vorjahresviertel waren 45,12 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 51,86 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 61,65 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at