Kyoto Financial Group,Inc präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kyoto Financial Group,Inc präsentierte am 31.07.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 57,98 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 50,09 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 44,63 Milliarden JPY gegenüber 40,40 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at