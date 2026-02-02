|
Kyoto Financial Group,Inc Un hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Kyoto Financial Group,Inc Un hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 USD. Im Vorjahresviertel hatte Kyoto Financial Group,Inc Un 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 331,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 291,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
