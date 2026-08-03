Kyoto Financial Group,Inc Un hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kyoto Financial Group,Inc Un hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 USD gegenüber 0,310 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kyoto Financial Group,Inc Un in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 386,9 Millionen USD im Vergleich zu 358,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at