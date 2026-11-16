Kyoto Financial Group,Inc Un stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kyoto Financial Group,Inc Un gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kyoto Financial Group,Inc Un noch ein Gewinn pro Aktie von 0,330 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Kyoto Financial Group,Inc Un im vergangenen Quartal 344,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kyoto Financial Group,Inc Un 275,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at