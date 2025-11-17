|
Kyoto Financial Group,Inc: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Kyoto Financial Group,Inc hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 48,58 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 14,74 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40,60 Milliarden JPY – ein Plus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kyoto Financial Group,Inc 33,98 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
