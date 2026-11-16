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16.11.2026 06:31:29
Kyoto Financial Group,Inc zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Kyoto Financial Group,Inc hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 51,16 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 48,58 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,07 Prozent auf 54,83 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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