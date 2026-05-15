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15.05.2026 06:31:29
KYOTO HOTEL: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
KYOTO HOTEL ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KYOTO HOTEL die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 21,67 JPY. Im Vorjahresquartal waren -7,310 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KYOTO HOTEL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,34 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 69,14 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 60,62 JPY je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 4,42 Prozent auf 9,77 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 9,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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