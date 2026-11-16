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16.11.2026 06:31:29
KYOTO HOTEL legte Quartalsergebnis vor
KYOTO HOTEL stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 3,76 JPY gegenüber -9,830 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,92 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,02 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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