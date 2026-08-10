KYOTO HOTEL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KYOTO HOTEL hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 20,01 JPY gegenüber 26,20 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 2,51 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 1,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at