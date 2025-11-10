KYOTO HOTEL stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KYOTO HOTEL hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 9,83 JPY gegenüber -5,010 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,92 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,91 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at