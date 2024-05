KYOTO KIMONO YUZEN: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

KYOTO KIMONO YUZEN ließ sich am 13.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KYOTO KIMONO YUZEN die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 76,74 JPY gegenüber -42,480 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 1,78 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,76 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 119,400 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren -41,460 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat KYOTO KIMONO YUZEN 7,02 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,70 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 8,33 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at