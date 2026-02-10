KYOTO KIMONO YUZEN hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

KYOTO KIMONO YUZEN hat am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,63 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -7,960 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,35 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at