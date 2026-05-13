KYOTO KIMONO YUZEN präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KYOTO KIMONO YUZEN hat am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,92 JPY. Im Vorjahresviertel hatte KYOTO KIMONO YUZEN -28,210 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 39,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,13 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,57 Milliarden JPY ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 13,35 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren -74,300 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 5,95 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte KYOTO KIMONO YUZEN einen Umsatz von 5,16 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at