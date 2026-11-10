KYOTO KIMONO YUZEN stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KYOTO KIMONO YUZEN präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,68 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,55 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,40 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,47 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at