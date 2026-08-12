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12.08.2026 06:31:29
KYOTO KIMONO YUZEN stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
KYOTO KIMONO YUZEN präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,26 JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,92 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,56 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,36 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
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