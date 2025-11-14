|
KYOTO KIMONO YUZEN stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
KYOTO KIMONO YUZEN hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 3,55 JPY gegenüber -7,690 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat KYOTO KIMONO YUZEN mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,98 Prozent verringert.
