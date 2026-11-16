Kyoto Tool: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kyoto Tool hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,29 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kyoto Tool ein EPS von 136,93 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,83 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 6,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,96 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at