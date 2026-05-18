Kyoto Tool legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kyoto Tool äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 69,83 JPY. Im letzten Jahr hatte Kyoto Tool einen Gewinn von 74,43 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,60 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,58 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,99 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 207,68 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Kyoto Tool ein Gewinn pro Aktie von 224,59 JPY in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,87 Prozent auf 8,33 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 9,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at