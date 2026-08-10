Kyoto Tool: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kyoto Tool hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 40,62 JPY. Im letzten Jahr hatte Kyoto Tool einen Gewinn von -77,010 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,03 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,80 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at